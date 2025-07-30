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Побег из будущего
Расписание сеансов Побег из будущего, 2025 в Курске
30 июля 2025
Расписание сеансов Побег из будущего, 30 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Побег из будущего»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10
от 240 ₽
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