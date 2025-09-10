Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Выход 8 Расписание сеансов Выход 8, 2025 в Курске 10 сентября 2025

Расписание сеансов Выход 8, 10 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Выход 8»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:50 от 290 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Ведьмина доска
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Тимур и его команда
Тимур и его команда
2025, Россия, приключения
Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)
Засмотрели «Дикий ангел» до дыр, но так и не поняли, почему Милагрос называли Чолито? Объясняем на пальцах
Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше