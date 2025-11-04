Помните песню про «15 человек на сундук мертвеца»? Узнаете, о ком она, и пересматривать «Пиратов Карибского моря» будет страшно

«Машу и Медведя» любят во всем мире, но вы видели эти 5 серий? Зрители их на дух не переносят на любом языке

Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой

Пять свитеров – пять эпох: попробуйте вспомнить советские фильмы по героям в теплых джемперах (тест)

Наши фильмы смотрят не только в России: эти фильмы покорили иностранцев с первой секунды — выбор удивительный

Впервые за 30 лет: Тарантино снялся в фильме со звездой «Зомби по имени Шон – но не ждите расчлененки и литров крови

Тест для тех, кто смотрел фильм «Офицеры» хотя бы дважды: покажет, помните ли вы 5 деталей сюжета

Охапка «Оскаров» за вранье о ВОВ? Из-за этого фильма американцы уверены, что сами выиграли войну – и Михалков в нем души не чает

«Правда там в каждом слове»: Мясников презирает современные фильмы о войне, зато эти два советских не может смотреть без слёз

Вместо громилы — милая леди: 5 захватывающих сериалов, где преступник — женщина