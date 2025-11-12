Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Новая волна Расписание сеансов Новая волна, 2025 в Курске 12 ноября 2025

Расписание сеансов Новая волна, 12 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая волна»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:25 от 250 ₽
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Исчезнувшая
Исчезнувшая
2014, США, триллер, драма
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
«Маша — это угроза, и ей не стоит подражать»: иностранцы посмотрели несколько серий «Маши и медведя» и честно признались, что именно их пугает
«"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей
«Не пожалела 5 часов времени»: 5 малоизвестных сериалов затянут первой минуты – начнете, и про дела уже больше не вспомните
«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира
Бессмертие с «побочкой»: эльфам во «Властелине колец» дали выбор без выбора — вот почему им пришлось уплыть из Средиземья
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)
«Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100
«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»
«Операцию "Ы"» большинство видело не раз: но знаете ли вы, откуда взялось название – и почему она не «У» или «А»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше