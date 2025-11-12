5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится

«Маша — это угроза, и ей не стоит подражать»: иностранцы посмотрели несколько серий «Маши и медведя» и честно признались, что именно их пугает

«"Твин Пикс" на минималках»: этот сериал за 3 недели собрал 63 000 000 просмотров — «В глуши» рекомендуют к просмотру 91% зрителей

«Не пожалела 5 часов времени»: 5 малоизвестных сериалов затянут первой минуты – начнете, и про дела уже больше не вспомните

«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира

Бессмертие с «побочкой»: эльфам во «Властелине колец» дали выбор без выбора — вот почему им пришлось уплыть из Средиземья

Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры

«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)

«Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100

«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»