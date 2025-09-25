231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?

В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты

Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин

От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года

Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)

Запретили, демоны: «Иван Васильевич…» Гайдая официально попал под цензуру в Молдове — и причина «санкций» звучит как шутка

Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России