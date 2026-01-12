Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
За Палыча 2!
Расписание сеансов За Палыча 2!, 2026 в Курске
13 января 2026
Расписание сеансов За Палыча 2!, 13 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «За Палыча 2!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:25
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
Синистер. Семейное проклятие
Отзывы
2024, США, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Тонкие брови и двойной подбородок: как на самом деле выглядела Михримах — дочь Сулеймана и Хюррем (редкое историческое изображение)
Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые
Всего одна серия — и вы пропали: детектив Netflix с рейтингом 8,3 называют «захватывающим» — и сюжет не выдумка, а реальная история
Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым
Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем
Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?
Недооцененный шедевр Кэмерона смотрят в 4К: фильм, без которого не было бы «Аватара» и «Титаника» — но он собрал в 30 раз меньше в прокате
Сняли за 4,5 млн, заработали в 10 раз больше: этот жутко страшный, смешной и изобретательный фильм открыл миру режиссера «Орудий»
Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»
Купер всё-таки погиб в самом начале: в NASA случайно подтвердили одну из самых кошмарных теорий об «Интерстелларе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667