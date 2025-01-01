Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
За Палыча 2!
Расписание сеансов За Палыча 2!, 2026 в Курске
5 января 2026
Расписание сеансов За Палыча 2!, 5 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «За Палыча 2!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
16:45
от 440 ₽
21:55
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь
На премии Screen Awards выбрали лучший сериал 2025 года: думали, обычная драма про врачей, а оказался хит
Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей
Аппараты с газировкой в последний раз видели только в «Операция „Ы“»: куда пропал странный пережиток прошлого
Финал «Очень странных дел» растянули до предела — одного вечера точно не хватит: «Аватар» со своим хронометражом отдыхает
Даже «Поднятие уровня» не смогло превзойти 3 свежих аниме: оказались так хороши, что ворвались в топ IMDb
Netflix снова все испортил: долгожданный аниме-ремейк «Ван-Пис» можно хоронить – автор манги уже бьет тревогу
Почему путешественники брезгуют обществом Конюхова: правду в «Повелителе ветра» не покажут
Тест для уставших от «Голубого огонька»: помните ли вы, как раньше отмечали Новый год?
В «Трех котах» об этом не кричат направо и налево: где работает Мама, почему Дедушка живет отдельно (тест)
IMDb-рейтинг 7-й серии «ОСД» один из худших за всю историю сериала: потраченного времени жаль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667