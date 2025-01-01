106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига

Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

«Не совсем соответствую»: Боярский скрывает настоящую дворянскую фамилию — недостоин по вот какой причине

«Сверхъестественное по-русски»: мистический детектив с Ходченковой получил 7 из 10 — «редкий для нашего ТВ» сериал, говорят зрители

В СССР самый нудный фильм посмотрело всего 4,3 млн человек: ленту до сих пор запрещено критиковать

Он не должен был быть злодеем: одну из самых важных арок фильмы о «Гарри Поттере» просто проигнорировали — вся надежда на HBO

«Неоконченная пьеса...» — один из сложнейших фильмов Михалкова, и психолог объяснила, о чем он на самом деле: «Годами понимал неправильно»

Даже в «Невском» есть лучшая серия: зрителям нагло наврали об Архитекторе, но оценка — рекордные 4,4

Не Гайдай и не Рязанов: иностранцы открыли для себя советский сериал, который лечит от грусти — 8/10 на IMDb