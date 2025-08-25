Меню
Фильмы
Ритмы мечты
25 августа 2025
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:40
18:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:15
20:05
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:20
19:15
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:10
19:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:15
20:15
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
