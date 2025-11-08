Не знали, что проект так выстрелит: 5 актеров, отказавшихся сниматься в «Игре престолов» — матерью драконов могла быть другая актриса

«Чужой» на первом месте, но есть и другие: 3 научно-фантастических фильма, в которых космос — это настоящий кошмар

Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

В бой идут настоящие знатоки: c нас 6 каверзных вопросов о военном кино СССР, с вас правильные ответы

«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов

До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые