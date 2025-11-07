Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю

Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд

«Самый скучный сезон» или «бриллиант "Мосгаза"»: как «Розыгрыш» разделил зрителей пополам

«Посмертие или параллельный мир»: называем главное отличие «Алисы» от «Горыныча» – теперь точно не ошибетесь, на что идти в кино

Шел по Берну – попал в Москву: зрители «17 мгновений весны» годами не замечали ляп с «приветом» из СССР – да и сам шпион бровью не повел

«Подобное впервые вижу»: иностранка посмотрела советский «Остров сокровищ» и не поняла, почему в России мульт показывают детям

Наверняка ж соскучились по лету: угадайте 5/5 советских фильмов по самому жаркому наряду (сложный тест для тех, кто хочет в отпуск)

Грабители-пенсионеры: «14 друзей Оушена» будут копией культовой комедии 70-х – уже известно, когда ждать сиквел

«Первая серия была сенсационной!»: этот сериал HBO за 3 дня собрал 5,7 млн просмотров – больше смогли лишь «Одни из нас» и «Дом дракона»

Сладкоежки, тест для вас: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с шоколадом и конфетами