Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шелби Оукс. Город-призрак Расписание сеансов Шелби Оукс. Город-призрак, 2024 в Курске 6 ноября 2025

Расписание сеансов Шелби Оукс. Город-призрак, 6 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 ср 5 чт 6 пт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:00 от 260 ₽
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Брат навсегда
Брат навсегда
2025, Россия, документальный
Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра»
Засмотрели фильмы СССР до дыр? Тогда тест для вас – вспомните 5 культовых лент по шторам
«Идиот, тьфу!»: эту реплику Папанова из «Бриллиантовой руки» обожают многие – а вы знали, кому на самом деле актер такое сказал?
Шел по Берну – попал в Москву: зрители «17 мгновений весны» годами не замечали ляп с «приветом» из СССР – да и сам шпион бровью не повел
«Первая серия была сенсационной!»: этот сериал HBO за 3 дня собрал 5,7 млн просмотров – больше смогли лишь «Одни из нас» и «Дом дракона»
Последнее желание: перед смертью Хюррем умоляла Сюмбюля-агу лишь об одном - не догадаетесь, чего не было у султанши
Сладкоежки, тест для вас: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с шоколадом и конфетами
«Посмертие или параллельный мир»: называем главное отличие «Алисы» от «Горыныча» – теперь точно не ошибетесь, на что идти в кино
«Подобное впервые вижу»: иностранка посмотрела советский «Остров сокровищ» и не поняла, почему в России мульт показывают детям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше