Киноафиша
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске
20 января 2026
Расписание сеансов Ёлки 12, 20 января 2026 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:35
от 290 ₽
17:50
от 340 ₽
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит
За сутки влетел на 2 место топа Netflix по всему миру: что показали в секретном эпизоде 5 сезона «Очень странных дел»
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7
Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)
«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу
Худшая экранизация в карьере Спилберга собрала $600 000 000: режиссер называет ее «чертовщиной», а зрители так просто ненавидят
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех
«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе
