Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске 18 января 2026

Расписание сеансов Ёлки 12, 18 января 2026 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:35 от 340 ₽ 17:50 от 390 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:50 от 510 ₽ 14:35 от 520 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Гринч. Ужасающий новый год
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
2025, Россия, анимация
