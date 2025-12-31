С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)

Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только

Из-за «Иронии судьбы» Рязанова выдернули из дома 1 января: сказал пару слов и едва не сорвал премьеру фильма

5 новогодних традиций СССР, о которых все уже забыли: остались лишь в советском кино – от Деда Мороза по вызову до детских утренников

Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто

7 умных sci-fi фильмов без пришельцев и войн: у каждого рейтинг не ниже 7.0 – на каникулах успеете глянуть хоть все

Россия против США – и все это в Токио: 2 сезон «Человека-бензопилы» начнется с настоящей резни (и ею же закончится)

Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл

10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме

Тест покажет, достаточно ли раз вы посмотрели «Иронию судьбы»: продолжите 5 цитат из фильма