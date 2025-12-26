Меню
Киноафиша
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске
6 января 2026
Расписание сеансов Ёлки 12, 6 января 2026 в Курске
Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:15
от 650 ₽
20:50
от 650 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:35
от 550 ₽
