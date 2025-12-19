Меню
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске 31 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 31 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
16:50 от 220 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:10 от 240 ₽ 15:55 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
17:10 18:55
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
