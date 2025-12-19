Во 2 сезоне «Черного солнца» Жук вернется в СК, а Чагин окажется в тюрьме: НТВ уже раскрыл детали продолжения хита

По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ

Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними

Почему у Демогоргона в «Очень странных делах» такой вид: братья Даффер неспроста сделали «цветок с руками и ногами»

«Идиотство»: 3 актера считали «17 мгновений» потенциальным провалом — только Лановой вовремя одумался

Две магические добавки в салат из «Служебного романа» сделают ваш оливье объектом зависти: секрет от опытного шеф-повара

К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»

Оценка 9,0 на Кинопоиске: этот сериал - лучший в фильмографии Хабенского — не «Метод» и даже не «Убойная сила»

Оригинальная концовка «Сквозь снег» страшнее, чем в сериале и фильме с Эвансом вместе взятых: зрители б рыдали в три ручья

Финал «Шерлока» от BBC – худшее, что было в истории сериала: пересмотрел все сезоны залпом и уверен – продолжение ему не нужно