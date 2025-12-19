Меню
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске 25 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 25 декабря 2025 в Курске

Сегодня 19 Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
17:10 от 210 ₽ 18:55 от 210 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:45 от 240 ₽ 19:30 от 240 ₽ 21:15 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
17:10 18:55
