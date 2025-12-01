4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника

Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?

Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так

«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м

Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова

Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был

Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы

Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить

Если зашла «Больница Питт», вы обязаны посмотреть этот сериал с 7,9 баллами — о выгорании здесь говорят на языке «Доктора Хауса»

Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)