Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Курске 20 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 20 декабря 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 300 ₽ 12:00 от 320 ₽ 14:00 от 320 ₽ 16:00 от 320 ₽ 18:00 от 320 ₽ 20:00 от 330 ₽ 22:00 от 330 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
