«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв

От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер)

«Будет провалом»: «Аватар 3» обязан собрать «космическую» сумму, чтобы получить продолжение — даже $1 500 000 000 не хватит

Не смотрели «Анору» – значит вы не в тренде: Google назвал главные фильмы 2025 года – хейтерам шедевра с Борисовым соболезнуем

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

«Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду