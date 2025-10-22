Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Курске
22 октября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 22 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:10
от 200 ₽
21:30
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Ледяной предел»: реальная история или вымысел? Проверяем, что скрыто под слоями снега
Холод до дрожи, снег по пояс — но никакого Севера: где на самом деле снимали «Ледяной предел»
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)
Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»
Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667