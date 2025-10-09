Меню
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Курске 9 октября 2025

Расписание сеансов Долгая прогулка, 9 октября 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 300 ₽ 20:50 от 310 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
