Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?

А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба

Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли