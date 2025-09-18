Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»

Блокбастер по Пушкину? Почему бы и нет! Завершились съемки «Руслана и Людмилы» с Минекаевым — первые кадры впечатляют (фото)

Это в фильмах он добряк и весельчак: почему Бурунов сразу не понравился Петрову на съемках «Полицейского с Рублевки»

Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала

«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать