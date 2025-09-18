Меню
Фильмы
Долгая прогулка
Расписание сеансов Долгая прогулка, 2025 в Курске
18 сентября 2025
Расписание сеансов Долгая прогулка, 18 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Долгая прогулка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:30
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
