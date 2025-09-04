Тест только для тех, кто знает «Бриллиантовую руку» наизусть: попробуйте вспомнить, что произошло в фильме раньше

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме

Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина