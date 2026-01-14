Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

«Почему об этом сериале так мало говорили?»: мистический детектив НТВ с Гармашем и Ходченковой способен поглотить с головой

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

Глянула забытую и жуткую экранизацию «Простоквашино»: современных детей такая напугает – чего стоит один Печкин (фото)

«Не упомянули ни разу!»: из «Властелина колец» Джексон выбросил главную «фишку» книжного Леголаса – фанаты точат вилы до сих пор

«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»