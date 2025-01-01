«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился)

495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя»

10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша

Не Гайдай и не Рязанов: иностранцы открыли для себя советский сериал, который лечит от грусти — 8/10 на IMDb

Домашний Новый год без лишних трат: собрали 4 праздничных образа из кино, в которых любая будет выглядеть на миллион

Тест: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят икру – кое-кто даже делал это без удовольствия

«Неоконченная пьеса...» — один из сложнейших фильмов Михалкова, и психолог объяснила, о чем он на самом деле: «Годами понимал неправильно»

На русском «Оскаре» представили лучших из лучших: только 5 фильмов 2025-го оказались достойны номинации — и сразу 2 из них с Борисовым

«Сверхъестественное по-русски»: мистический детектив с Ходченковой получил 7 из 10 — «редкий для нашего ТВ» сериал, говорят зрители

«Зверополис» и «Зверопой» – это одна вселенная? Фанаты не устают спорить – но в вопросе давно поставлена точка