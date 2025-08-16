Новый сезон в Турции начнется с этих 4 горячих сериалов: уже понятно, что эти проекты — достойная замена «Зимородку»

Раньше все с ума сходили по Серкану Болату, а теперь будут — по Арасу Алкану: режиссер «Зимородка» готовит новый хит

Эта сцена из «Служебного романа» разбила сердца миллионам: а ведь Рязанов ее не выдумал, а списал из жизни

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась

2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)

«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя

Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина