Киноафиша Фильмы Снеговик Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Курске 16 декабря 2025

Расписание сеансов Снеговик, 16 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:45 от 450 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
13:15
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
13:00 от 220 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
13:15 от 150 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
