Киноафиша Фильмы Снеговик Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:15 от 340 ₽ 12:20 от 380 ₽ 14:25 от 380 ₽ 16:45 от 450 ₽ 19:00 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:10 от 260 ₽ 14:40 от 260 ₽ 17:00 от 260 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
13:15
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
13:00 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:25 от 360 ₽ 16:15 от 400 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
13:00 от 150 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
