Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова

Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание

«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах

Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки

230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы

«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах

Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР

Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись