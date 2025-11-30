Меню
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Курске
30 ноября 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 30 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вс
30
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 650 ₽
