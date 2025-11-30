Меню
Киноафиша Фильмы Я бы тебя пнула, если бы могла Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Курске

Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Курске

Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 650 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
2002, США / Великобритания / Германия, мистика, приключения, сказка, семейный
