Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семьянин Расписание сеансов Семьянин, 2025 в Курске 14 декабря 2025

Расписание сеансов Семьянин, 14 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семьянин»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:15
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:55 от 240 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
15:15 от 180 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях
«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах
Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше