Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах

Холод до дрожи, снег по пояс — но никакого Севера: где на самом деле снимали «Ледяной предел»

От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом

«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»

Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге