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Киноафиша Фильмы Златовласка Расписание сеансов Златовласка, 2025 в Курске 28 июля 2025

Расписание сеансов Златовласка, 28 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Златовласка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20 от 320 ₽
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