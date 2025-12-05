Меню
Киноафиша Фильмы Есть только МиГ Расписание сеансов Есть только МиГ, 2025 в Курске 5 декабря 2025

Расписание сеансов Есть только МиГ, 5 декабря 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:40 от 260 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:10
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:00 от 220 ₽ 22:40 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:05 от 520 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
16:00
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
