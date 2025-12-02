Меню
Расписание сеансов Есть только МиГ, 2025 в Курске 2 декабря 2025

Расписание сеансов Есть только МиГ, 2 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Условные обозначения
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:25 от 150 ₽ 17:25 от 180 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:45 20:00
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:40 от 220 ₽ 19:50 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:10 19:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:00 от 180 ₽ 20:10 от 180 ₽
