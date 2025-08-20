Для Японии выглядит слишком безлюдно, не находите? Где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье»

Раньше все с ума сходили по Серкану Болату, а теперь будут — по Арасу Алкану: режиссер «Зимородка» готовит новый хит

Эта сцена из «Служебного романа» разбила сердца миллионам: а ведь Рязанов ее не выдумал, а списал из жизни

Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась

Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром