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Плагиатор
Расписание сеансов Плагиатор, 2025 в Курске
29 июля 2025
Расписание сеансов Плагиатор, 29 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Плагиатор»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30
от 240 ₽
18:30
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:30
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:20
от 360 ₽
20:35
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:50
от 170 ₽
21:30
от 180 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
20:15
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
20:00
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:30
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
19:30
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
19:55
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