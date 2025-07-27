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Киноафиша Фильмы Плагиатор Расписание сеансов Плагиатор, 2025 в Курске 27 июля 2025

Расписание сеансов Плагиатор, 27 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Плагиатор»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30 от 290 ₽ 18:30 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:30
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:20 от 420 ₽ 20:35 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:50 от 260 ₽ 21:30 от 270 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
20:15
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
20:00
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
19:30
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
19:55
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