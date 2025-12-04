Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Курске
4 декабря 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 4 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 340 ₽
15:30
от 360 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10?
Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке»
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
В «Очень странных делах» появились крестражи из «Гарри Поттера», но это не точно: пока ясно лишь одно – Уиллу придется умереть
«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон
Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667