Этот турецкий сериал получил премию «Эмми» как «Лучшая мыльная опера»: в главной роли звезда «Чукура»

Ограбление вместо чудес: Netflix выпустил самый дерзкий праздничный фильм сезона — «Рождественское ограбление»

Умер мастер эпизодов и характеров: 5 работ Шиловского, которые стоит пересмотреть сейчас

Ищете сериалы, похожие на «Камбэк»? Мы все сделали за вас: вот 5 проектов с оценкой 7.1+ – в №4 увидите звезду «Слова пацана»

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»