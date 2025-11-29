1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине

Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале

Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице»

«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла

«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»

Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки

«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Ищете сериалы, похожие на «Камбэк»? Мы все сделали за вас: вот 5 проектов с оценкой 7.1+ – в №4 увидите звезду «Слова пацана»