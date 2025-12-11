Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 17 декабря 2025

Расписание сеансов Август, 17 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
20:20 от 220 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось
От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше