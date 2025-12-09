Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу

Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле

Netflix делал ставки на «Ведьмака», а выстрелил совсем другой фэнтези-сериал: критики считают его одним из лучших

«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона