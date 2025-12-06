Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 6 декабря 2025

Расписание сеансов Август, 6 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
14:15 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:30 от 270 ₽ 18:20 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:15 от 590 ₽ 16:40 от 520 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше