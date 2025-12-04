Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
4 декабря 2025
Расписание сеансов Август, 4 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:30
от 260 ₽
18:20
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:10
от 530 ₽
16:40
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
