97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»

«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно

Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото)

«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают

Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным