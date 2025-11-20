Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
20 ноября 2025
Расписание сеансов Август, 20 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:20
от 380 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
