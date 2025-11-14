Меню
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 14 ноября 2025

Расписание сеансов Август, 14 ноября 2025 в Курске

Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:50 от 510 ₽ 14:05 от 450 ₽ 20:00 от 570 ₽
